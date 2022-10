Al volver de fiesta sin cinturón de seguridad, el coche en el que viajaba Juan empezó a dar vueltas de campana. No recuerda nada. Al despertarse vio que habían pasado dos días y cuando le dijeron que no iba a caminar no se lo podía creer. Ahora su vida se ha complicado y necesita adaptar muchas cosas. Iba a terminar de estudiar para empezar a trabajar, pero todo ha cambiado.

La recaudación íntegra de la Carrera Ponle Freno Madrid se destina a víctimas de tráfico

El 20 de noviembre, coincidiendo con el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de siniestros de tráfico, celebramos la Carrera Ponle Freno en Madrid. La mayor plataforma de acción social por la Seguridad Vial impulsada por Atresmedia, junto a Fundación AXA, se vuelca en la gran carrera solidaria en Madrid, que se celebra el próximo 20 de noviembre con salida y meta en la Plaza de Colón. Ese fin de semana, todos los que no estéis en Madrid y queráis sumaros a nuestra causa podréis hacerlo participando en la Carrera Ponle Freno Virtual desde cualquier punto de España.

Este año, los protagonistas son Alfredo, Anastasio, Carlos, David, Jaime, Juan y Sole, víctimas de accidentes de tráfico. El dinero que se recaude en la carrera Ponle Freno Madrid y la prueba Virtual irá íntegramente destinado a un proyecto del Hospital Nacional de parapléjicos de Toledo con el que les ayudaremos.