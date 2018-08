LA BUENA EDUCACIÓN SALVA VIDAS

¿Alguna vez te has encontrado con alguien que decide coger las escaleras mecánicas en dirección contraria? No parece que tenga mucho sentido. Si te resulta absurda esta situación, ¿por qué si vas en moto no circulas siempre por tu carril? Recuerda: La buena educación, en carretera, salva vidas.