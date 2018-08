Decálogo de seguridad vial para tener una conducción segura estas vacaciones

Queda muy poco para que muchos españoles disfruten de unas merecidas vacaciones. Para todos aquellos que en breve cogerán el coche para poner rumbo a la playa o la montaña, el Centro de Estudios de Seguridad Vial Ponle Freno-AXA recomienda poner en práctica 10 consejos indispensables para tener una conducción segura estas vacaciones.



1.- Aunque las vacaciones sean sinónimo de relax, si vas a conducir no pruebes el alcohol ni drogas de ningún tipo. Pones en juego tu vida, la vida de los demás y te arriesgas a fuertes multas económicas e, incluso, a penas de prisión. En ruta, mejor comidas frecuentes y ligeras que una muy copiosa y pesada.



2.- Antes de salir, comprueba que tu vehículo está en perfecto estado. Y hazlo con tiempo por si tienes que reparar algún elemento. Revisa la presión y el desgaste de tus neumáticos, adapta la presión a la carga, comprueba los niveles de aceite y del líquido limpiaparabrisas y chequea que los faros funcionen correctamente y estén a la altura adecuada. Limpia los cristales, especialmente por dentro para evitar reflejos.



3.- Asegúrate de llevar toda la documentación necesaria en regla. No olvides el carnet de conducir, el permiso de circulación, la ficha del vehículo, la última ITV, la póliza del seguro y el justificante de pago. También conviene tener a mano alguna copia para rellenar partes amistosos en caso de accidente y el teléfono de asistencia por si surge alguna avería o se produce un siniestro.



4.- Si viajas con equipaje en moto o en la baca del coche, recuerda distribuir la carga de forma compensada, asegurarla correctamente y respetar los límites de pesos y velocidad recomendados por los fabricantes. Nunca lleves dentro del habitáculo objetos pesados que podrían causar daño al salir despedidos por el interior en caso de colisión o vuelco.



5.- No te confíes y comprueba que llevas en tu viaje otros elementos clave para tu seguridad: chaleco reflectante, triángulos de señalización, rueda de repuesto y gato y herramientas para posibles pinchazos. Si además usas gafas o lentillas, añade unas gafas de repuesto a tu lista.



6.- Programa tu viaje con antelación. Elige la mejor ruta, planifica paradas cada dos horas para descansar e hidratarte y no te fijes una hora de llegada: correrás menos y disfrutarás más. Si vas a usar el GPS, prográmalo antes de arrancar. Nunca en marcha. No uses el móvil, ni siquiera con "manos libres", mejor que lo haga tu acompañante.



7.- Respeta los límites de velocidad establecidos en cada momento en la vía y adecúa la marcha a otras circunstancias que puedan influir en el manejo del vehículo: retenciones, obras, fenómenos atmosféricos adversos, posible paso de animales... Además, recuerda mirar siempre lo más lejos posible y en la dirección que vaya a llevar el coche. La clave es tener capacidad de reacción ante cualquier imprevisto que pueda surgir.



8.- Si viajas en moto, usa la vestimenta adecuada aunque haga calor. El casco es obligatorio pero son recomendables también unos guantes, chaqueta, pantalón y botas que garanticen una protección suficiente. Recuerda que el 60% de las lesiones por abrasión se producen en verano.



9.- Si viajas con niños, recuerda que deben ocupar los asientos traseros y tienen que usar sistemas de retención infantiles adecuados a su edad, peso y altura. Un juguete ligero y blando y su música o películas preferidas pueden ayudar a que el viaje se les haga más llevadero y a que distraigan menos al conductor.



10.- Para garantizarte unas vacaciones sin sorpresas, no dejes nunca objetos de valor (teléfonos, GPS, tablets...) a la vista en tu vehículo. No bajes la guardia aunque los trayectos o paradas que vayas a hacer sean cortos y, en ruta, no pares ante el requerimiento de extraños.