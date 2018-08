Elena Sevillano: "Estamos de acuerdo en el objetivo, hay que debatir el modelo educativo"

"El objetivo es común, tiene que ser consensuado. Sí que estamos de acuerdo en el objetivo cero, que es que continúe la educación durante el período formativo. Lo que sí es debatible es el modelo concreto educativo", ha declarado Sevillano durante las Jornadas Ponle Freno sobre la Educación Vial.



"Cuando los chavales no se ponen el casco, no es porque no sepan que se lo tienen que poner. Es más una actitud frente a esa norma. Esto tiene una serie de miradas mucho más globales, tendentes referidas a la educación que aprendemos de nuestros padres y de la gente que vemos en las calles, de cómo ejecutan estas normas. Tiene que estar presente en toda la edad escolar y luego posteriormente", ha dicho la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid.



"La parte curricular es la más fácil de solventar, pero el proceso de consensuación tiene que venir de la comunidad educativa, de las AMPAS, la socidad civil o de organismos como Ponle Freno. Creemos que de esa manera sí se encontraría el consenso que no hemos encontrado hasta ahora en cuanto al por qué no hemos avanzado más en la implantación de esta asignatura como parte de la educación obligatoria", incide Sevillano en lo que se refiere a la implantación de la asignatura.



"El problema va mucho más allá de los conocimientos, es muchas veces por al actitud. Creo que es más efectivo que te expliquen cómo ponerte el casco o que alguien que haya sufrido un accidente, vaya al colegio a explicar su experiencia, que estudiarte una ley o norma de memoria".



La propuesta sobre Educación Vial que tendrá el programa de Podemos es, según ha adelantado Elena Sevillano en las Jornadas, buscar una política global e integrada con la movilidad sostenible: "Nuestro programa está en elaboración, pero en este sentido buscamos el objetivo cero. Tenemos un objetivo claro de la entrada de la Educación Vial en todas las etapas educativas. Vamos más allá y creemos que tiene que ser una política global e integrada, no solo de Seguridad Vial sino también de movilidad sostenible. Esto conduce a un cambio cultural que es lo que va a hacer cambiar y nos va a acercar más a ese objetivo".



Los portavoces de Seguridad Vial en el Congreso Concha Bravo Ibáñez (PP) y Juan Carlos Corcuera (PSOE), la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid y miembro del Consejo Autonómico de la Comunidad de Madrid, Elena Sevillano, el diputado de Ciudadanos (C's) en la Asamblea de Madrid, Juan Rubio y el Fiscal General de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, han debatido en directo sobre la inclusión de la Educación Vial como asignatura obligatoria.