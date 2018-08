Claes Tingvall: "El modelo sueco de carriles reduce los accidentes a más velocidad"

El experto sueco ha compartido con Ponle Freno su experiencia y sabiduría sobre seguridad vial. Tingvall opina que "la vida va siempre por delante, por lo que tenemos que continuar trabajando para protegerla al volante".



Claes Tingvall es padre de la "a 'visión cero' que consiste en eliminar, y no reducir, las muertes en carreteras mediante la Innovación, investigación, inversión para alcanzar este dato", ha dicho Tingvall.

"En Suecia está permitido hablar por teléfono mientras se conduce, porque non existe ninguna prueba cientíica que diferencia hablar por un manos libres que por un teléfono aumente o disminuya las probabilidades de accidentes", ha señalado el experto.



"Beber y conducir no se puede hacer. Los que beben y conducen a la vez en nuestro país es porque tienen un problema. Por lo que tener un alcoholocke garantiza una conducción segura para ellos y los demás, asegurarnos de que no matan a otros conductores", asegura Tingvall.



Respecto a la siniestralidad en Suecia "se hablaba de reducir un 2-3% la velocidad para conseguir una reducción importante en los accidentes", sin embargo, según señala Claes la solución está en "no tener infraestructuras pobres que provocan más accidentes, si no invertir en las mejores infraestructuras".



Por último, Tingvall ha hablado sobre el modelo nórdico de carriles que se ha instaurado en Suecia. Las carreteras se dividen en un carril para cada sentido y uno central que se utiliza para adelantar y cuyo sentido va cambiando según los tramos. Según señala Tingvall este modelo supuso una reducción en accidentes de tráfico y permitió un aumento de la velocidad. ¿Podría ser viable este sistema en España?