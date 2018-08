Ian Roberts: "Reducir la velocidad reducirá los accidentes de tráfico y la contaminación"

En Ponle Freno volvemos a celebrar las Jornadas 3.0 de seguridad vial, esta vez ponemos nuestro punto de mira en Europa y recibimos a expertos en seguridad vial de Suecia, Holanda y Reino Unido que, junto a la directora general de Tráfico María Seguí, comparan la situación actual en España con el resto de países europeos.



"Creo que la situación en Reino Unido es preocupante. La gente en Gran Bretaña no hace ejercicio, se mueve menos que nunca y hay una "epidemia" de obesidad. Los accidentes de tráfico matan a cerca de 1,5 millones de personas, la polución produce 1,2 millones y el cambio climático es cada vez mayor".



"Al hacer que nos movamos, se reduce la obesidad, la contaminación... Es muy importante el trabajo que está haciendo María en España". Seguí comenta que no significa que "queramos sacar a los conductores de las carreteras, si no hacer más seguro el uso de las calzadas para los viandantes".



¿Qué consecuencias positivas ha tenido la reducción en la velocidad media de als carrerteras en Reino Unido? "La velocidad es importante para reducir la contaminación. Reducir la velocidad es importante para que haya menos accidentes y para el cambio climático, porque ultilizamos menos energía para movernos", ha remarcado Roberts.



"Si aumentamos la velocidad, aumentarán las muertes. por lo que si reducimos la velocidad, se reducirán las muertes y la contaminación atmoférica".

"Reino Unido lidera en seguridad vial. Si hacemos que caminar o ir en bici sea igual de inseguro, habrá muy pocos accidentes entre estos colectivos, ya que no se utilizarán. Hay que hacer más segura la ciudad para que la gente vaya andando o en bici, para que ésta sean maravillosas y seguras y más limpias", ha dicho Ian Roberts.



"Desde la DGT queremos tener más peatones y con menos riesgo para ellos", continúa María Seguí respecto a este asunto.



CONSUMO DE ALCOHOL AL VOLANTE

"En Reino Unido, la tasa máxima de alcochol en sangres es de 0,8, de las más altas de Europa. Hemos sido muy laxos a la hora de regular este asunto y es un verdadero problema en nuestro país. Reino Unido no es un ejemplo a seguir, pero estamos mejorando y debatiéndolo".



"Si el nivel de alcohol permitido fuera más bajo, se reduciría considerablemente la siniestralidad en las carreteras británicas", ha dicho María Seguí.

"No solo se trata del número de muertes, si no de la calidad de la vida", concluye Ian Roberts.