María Seguí: "Que nadie dude sobre la ubicación que escoge la DGT para los radares"

En Ponle Freno volvemos a celebrar las Jornadas 3.0 de seguridad vial, esta vez ponemos nuestro punto de mira en Europa y recibimos a expertos en seguridad vial de Suecia, Holanda y Reino Unido que, junto a la directora general de Tráfico María Seguí, comparan la situación actual en España con el resto de países europeos.

"Este mes de marzo, la DGT va a incidir en el uso del cinturón de seguridad. El cinturón es una herramienta que puede salvar en el 50% de las circunstancias", ha comentado María Seguí, que durante el encuentro ha lucido un cinturón de seguridad. Además, ha dado un dato: "Un 11% de los usuarios no utiliza el cinturón de seguridad". No es una cuestión de leyes, si no de física, ya que el cinturón retiene al usuario en el sitio, que es el lugar más seguro si se produce un accidente", ha señalado Seguí.

"En caso de un accidente, el ocupante que no lleva cinturón se convierte en un proyectil, por lo que es un peligro para los demás ocupantes del coche", ha reiterado Seguí durante la presentación de las IV Jornadas 3.0 de Ponle Freno. "Si uno entiende por qué hay que llevar el cinturón, lo va a llevar más allá de que sea por ley o no, en otros países en los que no es obligatorio no hay que relajarse", ha dicho María Seguí.

En cuanto a los índices de siniestralidad "ningún año es bueno, mientras haya víctimas", ha recalcado Seguí, a pesar de la disminución de víctimas en accidentes en las carreteras el año pasado. "Para poder tener la visión conjunta hay tener la información de las policías locales de cada región y ampliar el seguimiento de los casos a 30 días naturales, para equipararnos a Europa", remarca María Seguí que insta a los medios a utilizar los datos mensuales.

"Lo importante es la tendencia a la baja que se está produciendo en algunas provincias, como ocurre en Galicia. En cambio, en Cataluña el curso es negativo, ya que ha aumentado el número de víctimas. Este hecho hace que salte la alarma en la DGT y se incida en esas zonas". Por su parte, "los fabricantes de vehículos han hecho grandes avances en la seguridad de los coches", ha concluído María Seguí.

"Entre los jóvenes, la principal causa de fallecimiento son los accidentes de tráfico, pero han disminuido considerablemente y ha habido una gran disminución de fallecimientos por siniestralidad en las carreteras. Actualmente, la media de edad por fallecimiento en las carreteras es de 46 años y la mayoría de accidentes con muerte ocurre de lunes a viernes", ha querido destacar la directora general de la DGT.

CONSUMO DE DROGAS AL VOLANTE

"Como directora general de Tráfico, mi principal preocupación es la combinación entre el consumo de drogas y conducción. El 17% de los conductores que no habían cometido ninguna infracción y se sometieron a test de drogas aleatorios en las carreteras españolas, dieron positivo en algún tipo de sustancia ilegal en sangre".



"Introducir controles de drogas parejas a las de consumo de alcohol por todas las carreteras españolas. Desde hace unos años, hay sistemas de testado para identificiar consumo de drogas que están disponibles para hacer este tipo de pruebas. Ya no hay argumento alguno apra no hacer estas pruebas de drogas al volante".



RADARES, DONDE SALVAN VIDAS

"Lo más importante es que nadie tenga ninguna duda de que la DGT escoge los lugares donde coloca los radares es para evitar accidentes. La prioridad es colocarlos en lugares peligrosos o potencialmente peligrosos donde se puedan producir accidentes a causa de la velocidad".



"Matriculación electrónica, uso de las nuevas teconologías, etc... para facilitar el acceso al ciudadano. Aplicaciones múltiples para que el ciudadno pueda acceder y gestionar directamente desde su casa".



"E-call es que el vehículo avisa de dónde ha ocurrido una colisión, la velocidad con que se ha producido el accidente. Este sistema por el que apuesta la DGT permite que los agentes de movilidad y seguridad, bomberos y ayuda a los accidentados recorte el tiempo de respuesta y hará que ésta sea más efectiva".