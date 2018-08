"En el 89% de los casos, el factor humano es la causa del accidente"

Durante las Jornadas Ponle Freno sobre motoristas, los expertos han debatido entorno a la culpabilidad y responsabilidad de los diferentes colectivos en caso de accidente de tráfico.



Víctor Fernández-Gancedo, Jefe de Pruebas de la revista Motociclismo, opina que "en un cruce, aunque tengamos preferencia, los motoristas tenemos que pasar con precaución".



Desde Mutua Motera, Juan Manuel Reyes asegura que "los motoristas conducimos con precaución, porque en la mayoría de los accidentes no somos culpables. Tenemos que conducir siempre anticipándonos al riesgo".



Las reformas en formación son a largo plazo, no son visibles hasta que no sale una nueva remesa de conductores.



Si no es suficiente la formación obligatoria, los motoristas debemos formarnos. La formación también depende de nosotros.



José María Riaño"Dada la climatología en nuestro país hay una tendencia a la utilización de la moto de forma lúdica, sin embargo, el mes de agosto es el mes con menos siniestralidad".

El último informe del Centro de Estudios Ponle Freno-AXA señala que "en el 89% de los casos, el factor humano es el responsable del accidente".



Todos los expertos que han asistido a las jornadas están de acuerdo: "La disciplina que tiene un conductor de moto, no la tiene un conductor de coche si no ha conducido antes una moto".