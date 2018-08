011, nuevo número de información de tráfico

Cualquier ciudadano que necesite informarse sobre el estado del tráfico de una carretera o saber las restricciones o incidentes que puedan afectar a la circulación tiene ya disponible el número 011 que pone a disposición la Dirección General de Tráfico.



No se trata de un número de emergencias, puesto que ya esixte el 112. La información suministrada sigue siendo gratuita, aunque sí habrá coste en el precio de la llamada, que no puede superar a una de ámbito nacional (dependiendo del operador que se utilice),porque hasta entonces estaba costeada por Tráfico y suponía un coste anual de un millón de euros para este organismo.



Este cambio va a suponer una mejora en el servicio prestado. Antes, la tercera parte de las llamadas que se hacían al teléfono gratuito (900 123 550) eran inadecuadas y no se correspondía con el fin del servicio (bromas, activación de móviles,...). La DGT llegó a recibir 200 llamadas de un mismo número de teléfono, en un breve período de tiempo, en el cual provocó una mayor ocupación de recursos y, por lo tanto, la imposibilidad de atender a personas que realmente lo solicitan.



El año pasado, la situación del estado del tráfico fue la que más citas generó con un 86,4%, seguida de las restricciones de circulación con un 4,7%.



QUÉ PRESTA EL 011



Se trata de un número de teléfono disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Además, este servicio ofrece información actualizada y completa en relación al conjunto de carreteras españolas sobre el estado del tráfico y las incidencias que puedan ocurrir.



Es importante recordar que las emergencias o la comunicación de accidentes deben hacerse a través del 112. Y, la realización de consultas administrativas relacionadas con el vehículo u otros trámites a través del 060.



Ya saben para obtener información de tráfico completa y actualizada sólo tienen que marcar el 011.