Alberto Chicote y García comparten un viaje y descubrimos que a Alberto Chicote, la gente normalmente, no le invita a comer comida elaborada por ellos, ya que temen no estar a la altura. También, nos cuenta que le encanta el cocido de su cuñado, pero que al final, él siempre intenta hacer algo para sorprenderle, en ocasiones con algún plato que no ha hecho nunca antes… Por ello, nos recomienda que cuando invitemos a comer a alguien a casa, le cocinemos aquello que sabemos que nos sale 'de cine'.

Ya puedes escucharlo completo en ponlefreno.com

En esta segunda temporada el podcast de Ponle Freno quiere acompañar a los oyentes en sus desplazamientos a través de siete ‘viajes’ de 30 minutos de duración cada uno, en los que catorce nombres de Atresmedia conversarán en pareja, ejerciendo como conductor y copiloto, mientras mantienen una charla sobre cuestiones personales y profesionales.

Susanna Griso y Rafa Latorre; Edu García y Alberto Chicote; Roberto Leal y Leo Harlem; Chenoa y Roberto Brasero; Julia Otero y Manel Fuentes; Sandra Sabatés y Jota Abril y Goyo Jiménez y Gloria Serraserán los integrantes de las parejas que participan en esta edición de ‘Operación Salida’.

De nuevo, en esta temporada el lanzamiento del podcast de Ponle Freno coincide con las fechas estivales, en las que se produce un incremento de los desplazamientos por carretera apostando por la concienciación en seguridad vial y, al mismo tiempo, por el entretenimiento.

'Operación Salida' está producido por Onda Cero. Con la intimidad que se genera entre dos personas que comparten coche, los invitados de la segunda temporada de "Operación Salida" encuentran el ambiente propicio para confesar las anécdotas más divertidas de su carrera y algunas de sus mejores historias al volante.

¿Cómo logró Goyo Jiménez salir del paso un policía de tráfico australiano le apuntó con su revólver? ¿Qué tuvo que ver una tabla de planchar con que Roberto Leal decidiera aparcar definitivamente su coche deportivo? ¿Por qué Roberto Brasero teme la Semana Santa? ¿Qué consejos le daría Gloria Serra a quien se aventure a conducir por la helada Islandia? Estas y otras muchas preguntas tienen respuesta a lo largo de los siete capítulos de la segunda temporada del podcast de Ponle Freno, en donde los presentadores más conocidos de Atresmedia comparten anécdotas, gustos musicales, recuerdos de la infancia y aquellos viajes por hacer que aún guardan con ilusión en la guantera de su coche.