Los 40 voluntarios de ASPAYM, premio 'Ciudadano Ponle Freno'

Desde 2007, ASPAYM (La Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos) colabora estrechamente en las Campañas de Control de Alcoholemia de la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior bajo el lema "No corras, no bebas... No cambies de ruedas".



Aspaym desarrolla esta Campaña con la participación activa de los voluntarios, personas que, con una lesión medular víctimas de un accidente de tráfico, acompañan a los agentes encargados de realizar los controles de alcoholemia.



La principal novedad reside en la participación activa y directa de los propios afectados por la lesión medular que, voluntariamente, muestran su testimonio y experiencia personal causada por un accidente de tráfico. El eslogan de la campaña "No corras. No Bebas… no cambies de ruedas" adquiere mayor significado, ya que en los puntos de control, los vehículos que son retenidos, se encuentran con la realidad de las víctimas de accidentes de tráfico: personas reales han sufrido sus consecuencias.



Los conductores no sólo de los vehículos retenidos, sino cuantos transitan por esa carretera, se encuentran una silla a pie de carretera, un símbolo de los actos imprudentes y de la realidad de las víctimas de los accidentes. El esfuerzo personal que realizan los voluntarios año tras año, participando en condiciones climatológicas adversas o en horarios intempestivos, es el que merece este reconocimiento.