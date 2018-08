Sigue en directo el Facebook Live con ENDER, el grupo que interpreta el single '#YaNO | Tolerancia Cero'

Tras del lanzamiento de la canción solidaria contra la violencia de género: #YaNO | Tolerancia Cero, por parte de Antena 3 y Fundación Mutua Madrileña, el grupo que ha compuesto e interpreta el tema, en colaboración con la cantante y compositora Bely Basarte, estará en directo desde el perfil de Facebook de Antena 3.

La canción '#YaNO | Tolerancia Cero' pretende ser un grito a la libertad y a la esperanza, a la vez que una llamada de atención para que las más jóvenes no sufran ni permitan el maltrato en ninguna de sus formas. Quiere convertirse en un himno para decir que no es no.

Dani, William, David y Víctor son los miembros de ENDER, junto a ellos en el videoclip aparecen numerosos ‘youtubers’ como Cheeto, iLeo Vlogs, Alex Itx Mixta, Hanza, así como del cantante de música urbana Nikone.

Tras acompañar a artistas internacionales como Alex Aiono o Bebe Rexha, pasar por el emblemático Palacio de los Deportes de Madrid (Wizink Center) frente a más 15.000 fans, ENDER se perfila como la banda emergente con mayor proyección del panorama musical actual.

La banda está compuesta por Dani (vocalista y guitarra, conocido por su papel de Bruno en La Gira, junto a Lucía Gil), William (guitarra, compositor de diferentes BSO), David (bajo y

trompeta) y Víctor (batería, ha girado con numerosos artistas consagrados), cuyo objetivo es crear, disfrutar, transmitir y vivir la música.

Con la canción #YaNO | Tolerancia Cero, la iniciativa de Responsabilidad Corporativa impulsada hace dos años por Antena 3 Noticias y la Fundación Mutua Madrileña, ha dado un nuevo paso en su lucha contra la violencia de género. Cada visualización del videoclip o descarga se transforma en fondos para la Fundación Ana Bella. Además, con este tema pretende llegar y concienciar a los más jóvenes sobre esta problemática.