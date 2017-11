Descubren la arquitectura de la máquina molecular que copia el ADN

Las conclusiones se centran en el replisoma encontrado en organismos eucariotas, una categoría que incluye una amplia gama de seres vivos, incluidos los seres humanos y otros organismos multicelulares.



O'Donnell y otros expertos han estudiado durante mucho tiempo los replisomas en bacterias unicelulares más simples, pero la versión más compleja cuenta con más de 30 engranajes diferentes, o proteínas, y requiere unos 15 años para obtenerla.



A través de estos estudios previos, el laboratorio de O'Donnell ha aprendido cómo ensamblar el replisoma más complejo a partir de sus componentes.



Pero hasta el momento, no había imágenes para mostrar cómo encaja todo junto en el replisoma eucariota.



Para conseguirlo, el equipo comenzó construyendo la estructura completa pieza por pieza y examinó su forma bajo microscopio electrónico, un potente dispositivo utilizado para estudiar las estructuras de proteínas, y una especialidad del coautor Huilin Li, biólogo molecular en el Laboratorio Nacional Brookhaven y la Universidad Stony Brook.



Las imágenes capturadas fueron las primeras tomadas de un replisoma completo de cualquier tipo de célula, según los propios investigadores.



"Nuestro hallazgo va en contra de décadas de dibujos de libros de texto sobre a lo que la gente pensaba que se parecía el replisoma", dice el director del Laboratorio de Rockefeller e investigador del Instituto Médico Howard Hughes, Michael O'Donnell, Anthony, autor principal del estudio, publicado este lunes en 'Nature Structural and Molecular Biology'. Sin embargo, es un tema recurrente en la ciencia que la naturaleza no siempre se activa para trabajar de la manera que se cree que hace", añade.