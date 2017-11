¿Cómo afecta el plástico al medio ambiente?

El plástico está escondido en muchos sitios y muchas veces no somos conscientes o no le damos importancia.



Es el caso de las pajitas que casi ni se reciclan y suponen un 4% de la basura total que hay en el océano, según la organización Ocean Conservancy.



Otro ejemplo son los bastoncillos para los oídos o los globos de las fiestas infantiles que muchas veces ni nos acordamos de reciclarlos, tal como nos cuenta Fernando Gómez.



"Otro caso caso que nos llama la atención son los plásticos camuflados" nos explica Fernando y se refiere, por ejemplo, a los vasos de cartón desechables.



Estos vasos aunque son de cartón contienen una fina capa de plástico, para evitar que el líquido se derrame, que si no recicla bien pueden causar mucho daño a nuestro planeta.



En definitiva, son muchos los productos que contienen plástico por lo que está en nuestras manos reciclarlos, como es debido, y así estaremos contribuyendo a la protección del medio ambiente.