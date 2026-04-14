La movilidad eléctrica no solo es una apuesta por el medio ambiente, también puede suponer un ahorro importante en tu declaración de la renta. Actualmente, en España existe una deducción en el IRPF para quienes compran un coche eléctrico, con la que puedes recuperar parte de la inversión. A continuación, te explicamos de forma sencilla cuánto puedes deducirte, qué requisitos debes cumplir y cómo aplicarlo en tu declaración.

¿Cuánto puedes desgravar por un coche eléctrico?

Si compras un vehículo eléctrico, puedes aplicar una deducción del 15% del precio de compra sobre una base máxima de 20.000 euros. Esto significa que el ahorro máximo es de hasta 3.000 euros en el IRPF.

Es importante tener en cuenta que no se trata de una ayuda directa, sino de una reducción en los impuestos que pagas en la declaración de la renta.

Requisitos para aplicar la deducción

Para beneficiarte de esta ventaja fiscal, debes cumplir una serie de condiciones:

-El vehículo debe ser nuevo, no de segunda mano

-Tiene que ser eléctrico o híbrido enchufable

-Debe estar matriculado por primera vez en España

-Tiene que estar a tu nombre

-El uso debe ser particular, no vinculado a actividad económica

Además, la compra debe haberse realizado dentro del periodo establecido por la normativa vigente (desde mediados de 2023 hasta finales de 2026, salvo cambios).

Límites y condiciones importantes

Antes de lanzarte a comprar, conviene tener en cuenta algunos detalles clave:

-Solo puedes aplicar la deducción a un vehículo por contribuyente

-El precio del coche debe ajustarse a los límites del Plan MOVES

-Si recibes ayudas públicas (como el propio MOVES), no puedes deducirte la parte subvencionada

¿También se puede desgravar el punto de recarga? Sí, la instalación de un punto de recarga en casa también tiene beneficios fiscales:

-Deducción del 15%

-Base máxima de 4.000 euros

-Ahorro máximo de 600 euros

Esto convierte la electrificación del vehículo en una inversión aún más interesante a nivel económico.

¿Cómo aplicar la deducción en la renta?

La deducción se incluye en la declaración del IRPF del año en que se matricula el vehículo, o se haya abonado al menos el 25% del importe, en caso de financiación. Es recomendable conservar toda la documentación (facturas, contrato de compra, justificantes de pago) por si Hacienda la solicita.

¿Sigue vigente esta deducción?

Aunque la medida está en vigor, la normativa fiscal puede cambiar. En los últimos años ha habido revisiones y ajustes en las ayudas a la movilidad eléctrica. Por eso, es importante comprobar cada campaña de la renta si la deducción sigue activa o si ha sufrido modificaciones.

Comprar un coche eléctrico en España no solo reduce emisiones, también puede ayudarte a pagar menos impuestos. Con una deducción de hasta 3.000 euros en el IRPF y ventajas adicionales como la del punto de recarga, la movilidad eléctrica se posiciona como una opción cada vez más atractiva.

Antes de tomar una decisión, eso sí, conviene revisar bien los requisitos y asegurarse de que cumples todas las condiciones para aprovechar al máximo el beneficio fiscal.