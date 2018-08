Descubren una combinación de dos fármacos que reduce el cáncer de colon

Josep Tabernero, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Vall d'Hebron y director del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO), ha explicado que "se trata de un avance importante porque, por primera vez, hemos demostrado en fase clínica esta mejora, aunque sólo es un paso más, no cura el cáncer, sólo nos da más tiempo de control".



El estudio, que publica "Cancer Discovery", la revista de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer (AACR), ha demostrado que el fármaco "Sym004", una mezcla de dos anticuerpos que actúan contra la proteína EGFR, es efectivo en pacientes con cáncer colorrectal avanzado que se habían vuelto resistentes a tratamientos anteriores con terapias inhibidoras de esta proteína. La investigación, en la que han participado 62 pacientes con cáncer de colon, 20 de ellos con tumores sólidos epiteliales avanzados, muestra una tasa de control de la enfermedad del 67 %.



También apunta a que los anticuerpos de "Sym004" consiguen una penetración superior y, por tanto, mejores resultados que el cetuximab o el panitumumab, fármacos usados como segunda línea de tratamiento para este tipo de cáncer. Tabernero ha explicado que las células cancerígenas pueden llegar a ser altamente adictas a ciertos receptores (como la proteína EGFR, identificada en diferentes tipos de cáncer), y la combinación de anticuerpos contra tales receptores "es una estrategia prometedora".



Con el tiempo, los pacientes pueden desarrollar resistencias a estas terapias dirigidas por múltiples motivos, como nuevas mutaciones de EGFR o sobreexpresión y amplificación del mismo receptor y, por eso, es necesario investigar nuevos fármacos que puedan inhibir su actividad. Veinte de los 62 pacientes fueron sometidos al ensayo con dosis de "Sym004", mientras que los 42 restantes fueron tratados previamente con terapias anti-EFGR que habían progresado a la enfermedad, y a los que también se administró "Sym004".



De este último grupo, que sería la población de pacientes diana a la que se dirigía el ensayo, un 13 % tuvo una respuesta parcial al tratamiento y un 44 % mostró algún grado de reducción del tumor durante el tratamiento con Sym004, por lo que, en general, la tasa de control de la enfermedad fue del 67 %. "Este estudio representa uno de los primeros ejemplos de traslación de la investigación preclínica al desarrollo de un fármaco con actividad clínica demostrada contra el cáncer colorrectal resistente a la terapia anti-EGFR", ha señalado Tabernero, director del estudio. Según el oncólogo, es posible que esta combinación de dos nuevos anticuerpos también sea también efectiva en otros tipos de cánceres, como el de cuello y cabeza, aunque ello deberá ser comprobado en otros ensayos. Tabernero ha explicado que algunos pacientes con cáncer colorrectal avanzado no responden a las terapias anti-EGFR, lo que "deja a estos pacientes con pocas opciones terapéuticas alternativas".



Durante la última década, se han identificado algunos de los mecanismos que generan resistencia a las terapias anti-EGFR, pero a pesar de los numerosos estudios realizados las opciones de tratamiento disponibles para estos pacientes no han evolucionado. Ahora, con este nuevo fármaco se abre una posibilidad de tratamiento con mejores resultados para estos cánceres avanzados de colon, que son el segundo tipo de cáncer más común del mundo, con una incidencia estimada de más de 1,36 millones de nuevos casos anuales. Según Tabernero, ahora tendrán que probar si estos dos anticuerpos también son efectivos en fases más precoces del cáncer de colon. Los oncólogos calculan que cada año se producen en el mundo unas 694.000 muertes a causa del cáncer de colon, lo que supone un 8,5 % de todos los fallecimientos por cáncer y la cuarta causa más común de deceso por esta enfermedad.