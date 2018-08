¿Los metabolitos podrían estar vinculados con el envejecimiento?

Los metabolitos, sustancias que se crean durante el metabolismo, pueden proporcionar una gran cantidad de información acerca de la salud, enfermedades, estilo de vida y dieta de una persona.



Los autores de este trabajo, que se publica en 'Proceedings of the National Academy of Sciences' son investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología Okinawa y 'University Graduate', en Japón, y colaboradores de la Universidad de Kyoto, que fueron dirigidos por el profesor de OIST Yanagida y creen que los merabolitos están relacionados con el envejecimiento.



Así, con el objetivo de encontrar y analizar los metabolitos, el equipo obtuvo muestras de sangre, incluyendo glóbulos rojos de 30 personas sanas: 15 adultos jóvenes (29+-4 años) y 15 adultos de más edad (81 +- 7 años).



Anteriormente, se ha pasado por alto los glóbulos rojos en la investigación, pero como los glóbulos rojos representan aproximadamente la mitad del volumen de la sangre, los investigadores creyeron que valía la pena explorarlos.Los metabolitos, vinculados con el envejecimiento.



Entonces, emplearon cromatografía de líquidos con espectrometría de masas, una técnica que separa los líquidos y detecta sustancias para identificar los metabolitos en la sangre.



A partir de ahí pudieron calcular los coeficientes de variación o la desviación estándar de la abundancia de metabolitos dividida por el promedio, para identificar compuestos que habían aumentado o disminuido en los adultos mayores.



"Encontramos 14 compuestos relacionados con la edad, destaca Yanagida. De estos 14 compuestos, la mitad se habían reducido en las personas de edad avanzada. Se detectó disminución en antioxidantes y en compuestos relacionados con la fuerza muscular. Por lo tanto, las personas mayores tenían menos antioxidantes y menos fuerza muscular".



La otra mitad de los compuestos que habían aumentado eran metabolitos relacionados a la disminución de la función renal y hepática.