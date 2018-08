Un nuevo tratamiento podría ser efectivo contra la leucemia linfoblástica aguda

La leucemia linfoblástica aguda es un tipo de cáncer de la sangre en el que, por causas desconocidas, se producen cantidades excesivas de linfocitos inmaduros, por lo que las células cancerígenas se multiplican rápidamente y desplazan las células normales de la médula ósea.



Este nuevo e importante estudio, publicado por 'The New England Journal of Medicine', ha revelado que una nueva terapia aumenta "de forma significativa" la supervivencia de los pacientes adultos con leucemia aguda linfoblástica de precursores B de alto riesgo en recidiva, en comparación con el tratamiento estándar con quimioterapia.



Así, el estudio, bautizado como 'Tower', ha demostrado que el anticuerpo monoclonal 'blinatumomab' casi duplica la media de la supervivencia, ya que los pacientes que lo recibieron presentaron una tasa de respuestas completas más elevada que los tratados con quimioterapia convencional de rescate.



Para el jefe del Servicio Investigadores de Hematología del ICO Badalona y director del grupo, Josep Maria Ribera, los resultados del estudio son la primera evidencia de que el 'blinatumomab' funciona "mejor" que la quimioterapia en pacientes con leucemia linfoblástica aguda en situación de recaída. Por lo tanto, este descubimiento supone un gran paso adelante en la lucha contra esta enfermedad.



Actualmente, este fármaco está disponible en nuestro país pero se encuentra en fase de de negociación con el Ministerio de Sanidad su inclusión como fármaco autorizado.