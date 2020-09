La AECC pide implantar los programas de cribado para disminuir muertes por cáncer de colon que podrían evitarse

La AECC denuncia que no hay igualdad en la implantación de estos programas de cribado en nuestro país.



Mientras que hay Comunidades Autónomas que tienen el 100% de la población de riesgo cubierta (entre 50 y 69 años), como el País Vasco o Valencia, otras, como Madrid, Andalucía o Extremadura, apenas tienen desarrollado un programa que alcanza a poco más del 7% de esta población.



Esta situación de clara inequidad significa que en España, el riesgo de morir por cáncer de colon depende del lugar de residencia, de si la Comunidad Autónoma en la que se habita tiene o no desarrollado el programa de cribado poblacional para mayores de 50 años, principal factor de riesgo para el desarrollo de este tumor.



Ante esta situación, la AECC solicita a las CCAA que no tienen una cobertura extendida del programa de cribado, que aceleren los plazos de implantación, con el fin de evitar muertes y sufrimiento, y acabar con una situación de inequidad y clara injusticia.



Los programas de cribado tienen como objetivo la detección y extirpación de pólipos precancerosos para prevenir el desarrollo de tumores malignos y/o su detección en estadios precoces.



De este modo, no solo se puede diagnosticar el cáncer de colon de manera precoz y tratarlo en sus estadios iniciales, donde la supervivencia es mucho más elevada, sino que incluso se puede evitar la aparición misma de la enfermedad.

Además, los programas de cribado poblacional en cáncer de colon son capaces de ahorrar sufrimiento y salvar vidas es una evidencia que la ciencia certifica.

Las CCAA de Madrid, Andalucía y Extremadura son las que menos cobertura tienen con un 5%, 0,1% y 2,6% respectivamente. Todas ellas suponen el 30% de la población de riesgo total en España que alcanza la cifra de 11.347.276 y, esta población de riesgo ha crecido con respecto al año 2014 en un 3,3% en Madrid y Extremadura y un 4% en Andalucía, según la Red de Programas de Cribado de Cáncer.



Estos datos muestran que, por ejemplo en la Comunidad de Madrid, del 1.506.588 de personas entre 50 y 69 años, apenas 75.000 están cubiertas por un programa de cribado que, a día de hoy, se encuentra parado temporalmente al igual que en Extremadura. Por lo tanto, madrileños, andaluces y extremeños tienen más riesgo de morir por cáncer de colon que vascos y valencianos.



Tanto el País Vasco como la Comunidad Valenciana han alcanzado el 100% de cobertura ya que llevan desde el año 2008 desarrollando los programas de cribado entre la población de riesgo.



A día de hoy, los datos de la Red de Cribado de Cáncer a fecha de finales de 2014, son los siguientes:

- Cataluña (23% cobertura)

- Murcia (32% cobertura)

- País Vasco (100% cobertura)

- Cantabria (89,7% cobertura 55-69 años)

- Canarias (35,6% cobertura)

- La Rioja (80% cobertura)

- Comunidad Valenciana (60% cobertura)

- Castilla y León (4% cobertura)

- Aragón (43,8% cobertura)

- Navarra (52,5% cobertura)

- Galicia (7,4% cobertura)

- Castilla La Mancha (30%)

- Asturias (sin datos de cobertura. Están empezando)

CCAA con pilotaje del programa de cribado:

.Andalucía (pilotaje iniciado, consignación presupuestaria para 2015. 0,1%)

.Madrid (compromiso, proyecto técnico elaborado. 4-5%)

.Baleares (pilotaje iniciado, 3,5% cobertura)

CCAA con compromiso público de pilotaje:

.Extremadura (pilotaje iniciado, 2,6% cobertura) (parado)

CCAA en negociación o sin compromiso:

.Ceuta y Melilla



'Darle Voz Salva Vidas', la campaña de la AECC y siguiendo con la campaña realizada el año pasado, cuyo protagonista era el famoso emoticono de la 'mierda' del WhatsApp, ha lanzado este año otra, cuyo objetivo es concienciar a la población de riesgo, que el Test de Sangre Oculta en Heces salva vidas, y movilizar a la sociedad para que las distintas CC. AA. con poca implantación, amplíen su cobertura acelerando los plazos.Esta campaña sacará al emoticono a la calle para que la población conozca y actúe contra una situación de injusticia y de inequidad.