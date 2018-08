Cada año mueren 16 millones de personas por enfermedades que podrían prevenirse

En el último informe de Enfermedades no Transmisibles de 2014 de este organismo de Naciones Unidas, revela un aumento de fallecimientos que se podrían prevenir causados por cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, enfermedades respiratorias, cáncer o diabetes.



De hecho, cada año éstas y otras enfermedades no transmisibles causan cerca de 38 millones de fallecimientos pero hasta el 42%, unos 16 millones, son prematuras y evitables.



Una situación alarmante que preocupa mucho a esdte organismo, como ha reconocido su directora general Margaret Chan, que sin embargo cree que "la comunidad mundial tiene la oportunidad de cambiar el curso de esta epidemia".



"Con una inversión de entre uno y tres dólares por persona y año, los países pueden reducir extraordinariamente las tasas de morbilidad y mortalidad por enfermedades no transmisibles, por lo que en 2015 cada país debe fijarse unos objetivos nacionales y aplicar medidas coste-eficaces. Si no lo hacen, tarde o temprano se seguirán perdiendo millones de vidas", ha defendido.

El informe ofrece también una nueva perspectiva de estas patologías cuando casi han pasado cinco años desde el inicio de los esfuerzos mundiales por reducir en un 25% las muertes prematuras para 2025.



De hecho, el objetivo, según detalló la OMS, era reducir "significativamente" estas cifras mediante políticas gubernamentales orientadas a restringir el consumo de tabaco y alcohol, fomentar una alimentación saludable, combatir el sedentarismo e impulsar una atención sanitaria universal. Sólo con mejorar la Atención Primaria, Brasil ha logrado reducir un 1,8% la tasa de mortalidad de este tipo de patologías.

La OMS pide nuevas medidas para frenar estas enfermedades, especialmente en países de bajos ingresos, en los que el número de fallecimientos por enfermedades no transmisibles comienza a superar al de enfermedades infecciosas.



Casi tres cuartas partes de los 28 millones de muertes que registra la OMS y hasta el 82% de los 16 millones de muertes prematuras se están produciendo en países en desarrollo.