Científicos españoles piden un pacto de Estado para preservar y fomentar la ciencia en nuestro país

Muchos científicos no se encuentran valorados en nuestro país, su sueldo no corresponde a su formación académica, incluso algunos trabajan gratis y otros tantos se ven obligador a emigrar al extranjero para poder continuar con sus investigaciones.



La investigadora española María José Sánchez ha descubierto una molécula capaz de mejorar el aprendizaje en algunos casos de autismo, pero este descubrimiento corre peligro si no consigue una plaza para seguir investigando.



"La opción más real sería irme al extranjero, donde sí que se le dan muchas más oportunidades a los investigadores jóvenes", asegura la ceintífica. Para Rafael Molina, por su parte, la situación tampoco es mejor. Él busca nuevos fármacos capaces de combatir las enfermedades resistentes a los antibióticos, pero su contrato está muy por debajo de su cualificación de doctor.



"Yo me siento un poco engañado, porque el sistema no puede llegar a absorber a gente que tenga una cualificación de ese nivel", explica. Para los científicos, en España no se apuesta por la ciencia. Según el gobierno, el dinero para investigación ha subido un 4,1% en los últimos presupuestos, pero los científicos critican que dentro del presupuesto han subido los préstamos en casi un 10% y bajado las subvenciones en un 4,2%



Por todo ello, los científicos piden, cuanto antes, un pacto por la ciencia, porque sería muy importe tener estabilidad en la ciencia española mediante un acuerdo de todos los partidos políticos, algo muy fácil de conseguir para los científicos, porque en realidad basta con dos o tres puntos donde se diga que la ciencia va a estar siempre preservada.



Nosotros desde 'Constantes y Vitales' apoyamos esta petición porque la ciencia necesita, cuanto nates, un futuro que no sea incierto.