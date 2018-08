Los científicos exiliados dejan claro que no son "una leyenda urbana"

Lora-Tamayo afirmó que la "fuga de cerebros" de "investigadores ya formados" en España es una "leyenda urbana exagerada". Como respuesta a esto, muchos investigadores han iniciado una campaña desde el exilio.



Para ello han publicado su nombre y apellidos, su centro de investigación en el extranjero y un retrato sosteniendo un cartel en el que se puede leer: "Yo también soy una leyenda urbana".



Esta campaña, para buscar científicos exiliados, comenzó el 8 de diciembre y en su primera semana ha conseguido la adhesión de 130 investigadores.



Para muchos de ellos, irse al extranjero no es una opción, si no una necesidad, porque no tienen oportunidades de trabajo en nuestro país.



Leyenda urbana o no, lo que está claro es que, desgraciadamente, cada vez son más los científicos e investigadores españoles que se ven obligados a abandonar nuestro país en busca de un fututo mejor.