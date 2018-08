Demuestran que la pérdida de grasa del páncreas revierte la diabetes tipo 2

La diabetes tipo 2 es una enfermedad a largo plazo causada por el exceso de glucosa, un tipo de azúcar, en la sangre. En un ensayo, se analizó el peso, los niveles de grasa en la respuesta del páncreas y la insulina antes y después de la cirugía bariátrica en 18 personas con diabetes tipo 2 y 9 personas sin diabetes.



Los pacientes con diabetes tipo 2 habían sido diagnosticados por un promedio de 6,9 años y todos hace menos de 15 años y en ellos había más niveles de grasa en el páncreas. Todos los participantes en el estudio habían sido seleccionados para someterse a una operación de 'bypass' gástrico para la obesidad y se les pesó antes de la operación y ocho semanas más tarde.



Después de la operación, las personas con diabetes tipo 2 se tomaron inmediatamente la medicación. Ambos grupos perdieron la misma cantidad de peso, alrededor del 13% de su peso corporal inicial. Fundamentalmente, el grupo de grasa en el páncreas no cambió en los no diabéticos, pero se redujo a un nivel normal en las personas con diabetes tipo 2.



Esto demuestra que el exceso de grasa en el páncreas diabético es específico de la diabetes tipo 2 e importante en la prevención de que la insulina no se genera de forma normal. Cuando ese exceso de grasa se elimina, la secreción de insulina aumenta a niveles normales y, en otras palabras, los pacientes estaban libres de diabetes.



El profesor Taylor, de la Universidad de Newcastle que también trabaja dentro de los Hospitales de Newcastle, subraya: "En el caso de las personas con diabetes tipo 2, perder peso les permite drenar el exceso de grasa del páncreas y que la función vuelva a la normalidad. Así que la respuesta a la pregunta sobre la cantidad de peso que se necesita perder para hacer desaparecer la diabetes es un gramo. Pero ese gramo tiene que ser de la grasa del páncreas.

Hoy en día, la única forma que tenemos de lograr esto es mediante la restricción calórica por cualquier medio, bien por la dieta o una operación. En los pacientes que habían comenzado con la diabetes tipo 2, los niveles de grasa en el páncreas (triglicéridos de páncreas) se redujeron un 1,2% en ocho semanas. Se necesitan métodos muy exactos para poder medir esto y se desarrolló uno nuevo que utiliza un escáner especial de resonancia magnética.

Un páncreas promedio para una persona con diabetes tipo 2 tiene un volumen de 50 ml, esto es el equivalente de alrededor de 0,6 gramos de grasa. Sin embargo, los pacientes que nunca habían tenido diabetes no vieron ningún cambio en el nivel de grasa en sus páncreas, lo que demuestra que el incremento de la grasa en el páncreas es específico de las personas que desarrollan diabetes tipo 2. Es importante destacar que en las personas varía la cantidad de grasa que pueden tolerar en el páncreas antes de que se produzca la diabetes tipo 2.



Tradicionalmente, la diabetes tipo 2 se ha considerado como una enfermedad progresiva, controlada por la dieta inicialmente; después con pastillas, pero que puede llegar a requerir inyecciones de insulina.

Afecta a un 9% de la población mundial y fue una vez conocida como diabetes del adulto, pero ahora se detecta en adultos jóvenes y niños.

La diabetes provoca exceso de glucosa en la sangre debido a que el páncreas no produce suficiente insulina --una hormona que descompone la glucosa en energía en las células-- junto con resistencia a la insulina, un trastorno en el que el cuerpo responde mal a la insulina.

Trabajos anteriores del profesor Taylor y su equipo destacaron la importancia de la pérdida de peso a través de la dieta para revertir la diabetes tipo 2. Este trabajo en 2011 transformó el pensamiento sobre la diabetes, ya que era la primera vez que se había demostrado que la dieta podía eliminar la grasa que obstruía el páncreas permitiendo la restauración de la secreción normal de insulina.