EL 21 DE MARZO

El 21 de marzo se celebra el 'Día Mundial del Síndrome de Down'. Se ha elegido ese día por la característica congénita de la trisomía 21, que determina el Síndrome de Down, en un juego con el 21 y el 3. En la actualidad, en España hay alrededor de 35.000 personas con Síndrome de Down. Todas ellas se enfrentan a mensajes contradictorios, porque si bien se les dan altas expectativas sobre su inclusión social, en la práctica no siempre es así.