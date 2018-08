Enfermos de cáncer de pulmón piden más esfuerzos en prevención e investigación

El cáncer de pulmón se diagnostica tarde, pues tardan en aparecer los síntomas pero también es muy lento desde que se detecta hasta que se trata. Pese a todos estos datos, la inversión en tratamientos para cáncer de pulmón es de unos 220 millones de euros al año, mientras que para cáncer colorrectal y cáncer de mama es entre un 50 y 60% más respectivamente.



AEACaP considera que se debe trabajar en muchas líneas, centrándose en el campo de la prevención, para que las personas no lleguen a ser pacientes y, si lo son, que sea lo más tarde posible y tengan acceso a la mejor información, los mejores servicios y los mejores tratamientos, para lo que es necesario un respaldo institucional para que se lleve a cabo todo este trabajo.



"Es necesario trabajar de manera conjunta con la administración para convertir el cáncer de pulmón en una prioridad política", ha aseverado la presidenta de AEACaP, Mónica Martín, tras reunirse con la mesa y los portavoces de la Comisión de Sanidad de la Cámara Baja.



Además, ha añadido: "Cuando llegan a nosotros, los pacientes no saben prácticamente nada acerca de su enfermedad y sus derechos. La información que reciben en este sentido debe mejorar mucho. Es esencial que reciban toda la información en torno a su enfermedad, para que puedan participar de las decisiones que van a afectar a su salud".



Por otro lado, ha recordado que el consumo de tabaco es el factor de riesgo más importante del cáncer de pulmón, ya que el 15% de los fumadores habituales desarrolla la enfermedad y, en términos generales, tienen 20 veces más probabilidades de sufrir este tumor.