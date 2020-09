'From Bubble', burbujas de colores en las calles de Madrid para concienciar sobre el Alzheimer

'From Bubble' nace de la mano de Daniel Bagnon, un artista español que pretende mostrar a la sociedad lo que supone y significa a nivel personal, familiar y sociedad el desarrollo de esta terrible enfermedad con la ayuda del arte contemporáneo además de interactuar con otras disciplinas científicas y sociales.



Este original proyecto se verá refejado a través de un circuito urbano, a partir del 29 de octubre, compuesto por más de dos mil burbujas, reperesentando cada una de ellas a personas que padecen Alzheimer.



La finalidad es llevar al ciudadano a la sala central de la exposición, Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, donde aparecerá representado, como pieza principal, una gran escultura 'el Cerebro', entre otras obras del proyecto.



El fin de semana del 30 de octubre de 2015 'From Bubble' presentará una intervención urbana y la inauguración oficial en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles , el espacio diáfano arquitectónico más espectacular y emblemático de la ciudad.



Finalizado el fin de semana, la escultura 'El Cerebro' será llevada a la Sala expositiva Palacio de Cibeles Centro Centro, donde en la tercera planta estará el resto de la obra expositiva, que junto con el ciclo de conferencias en distintos puntos emblemáticos de Madrid, tendrá una duración de tres meses



Daniel Bagnon es un artista que ha centrado su trabajo en el desarrollo de proyectos integrales de acción internacional sobre problemas derivados de situaciones personales y sociales complejas, y en la fusión conceptual y técnica entre disciplinas artísticas y otras disciplinas como la ciencia, las humanidades, la publicidad o el mundo empresarial.



El Proyecto cuenta con un Comité de Honor presidido por S.M. La Reina Dª Sofía y un Comité de Arte y Ciencia, el cual desarrollará un ciclo de conferencias acerca de la Enfermedad del Alzheimer desde el punto de vista artístico, científico y social.



'From Buble' plantea una importante reflexión, a través del arte, sobre una realidad que, desgraciadamente, cada día padecen más personas.