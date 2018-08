Una innovadora técnica puede identificar si un trasplante de riñón será rechazado

Los autores de esta innovadora técnica utilizaron 558 muestras de sangre de 438 pacientes adultos y pediátricos con trasplante renal de ocho centros en EEUU, México y España inscritos entre 2005 y 2012 para desarrollar una prueba de reacción cuantitativa en tiempo real de la cadena polimerasa.



El estudio 'Evaluación del Rechazo Agudo en el Trasplante Renal', que se ha publicado en 'Plos Medicine', ha dejado patente la capacidad de la prueba para identificar el rechazo agudo en la cohorte de validación final se midió usando el método estadístico de área bajo la curva. Los autores concluyen que esta técnica es un simple análisis de sangre, robusto y clínicamente aplicable.



El rechazo agudo después del trasplante renal se produce en aproximadamente entre un 15 y un 20% de los pacientes a pesar de la terapia inmunosupresora. El rechazo del órgano implantado va generalmente precedido por un aumento de la creatinina en el suero del paciente (un marcador de la función renal) y, a continuación, se suele realizar una biopsia renal para confirmar si se está produciendo el rechazo.



Pero, la detencción de creatinina elevada no es lo suficientemente sensible como para identidicar de forma temprana el rechazo o lo sufcientemente específico para evitar biopsias renales inncecesarias, por lo que se necesita un medio no invasivo para identificar el rechazo agudo.