Un joven recauda fondos para ayudar a su amiga, una anciana de 89 años con leucemia

Chris y Norma se conocieron cuando comenzaron a ser vecinos en un apartamento de los Ángeles, en California, Estados Unidos.



El joven ha contado en la CBS que Norma siempre le saludaba cuando le veía y que se terminaron haciendo amigos. Así han comenzaron una bonita relación de amistad, cariño y respeto.

Tiempo después, a Norma, de 89 años, que no tenía familia, le diagnosticaron leucemia y Chris decidió que tenía que ayudar a su amiga.



El joven acompañaba a la anciana a la compra, le prepraba la comida, le ayudaba en las diligencias del banco y la llevaba al hospital.



En una de sus últimas visitas al hospital, los médicos le dijeron que no podía volver a casa a no ser que tuviera un servicio de asistencia las 24 horas del día pero, Norma no tenía dinero. De hecho, recibe una ayuda del Gobierno que le cubre el aquiler de su casa.



Norma prefería pasar sus últimos días en casa junto a su gato y Chris, por lo que su amigo decidió que tenía que ayudarla.



Así, puesto que la asistencia profesional a domicilio es muy cara, Chris decidió que Norma se fuera a vivir con él e inició una campaña de crowdfunding y conseguir fondos para este conseguir este objetivo.



En poco tiempo la camapaña ha sido todo un éxito y han conseguido 60.000 dólares y una enfermera acudirá, cada día, para atender a Norma.