'Pint of Science' vuelve a llevar la ciencia a los bares de distintas ciudades

Tras el éxito del pasado año, 'Pint of Science' celebra su segunda edición en 21 ciudades españolas y en otras tantas de otros lugares de todo el mundo.



250 investigadores saldrán de sus laboratorios para colarse en los bares y encontrarse frente a frente con ciudadanos de a pie y hacerles llegar la ciencia de una forma más accesible.



La edición 2016 de 'Pint of Science', en la que participan 60 bares, cuenta con un programa de 130 eventos en total, con diferentes temáticas científicas, experimentos en directo, monólogos y demostraciones, donde el público podrá participar.



Las charlas girarán en torno a diversas áreas de conocimiento, como la física, los materiales, las ciencias de la Tierra, la inmunología, la investigación del cáncer, la ecología, el clima, la psicología, la historia, la arqueología, la robótica o la tecnología. En los eventos se admite público de todas las edades, la entrada es gratuita y toda la información sobre qué se hace y dónde en cada ciudad se puede consultar aquí.



Las ciudades de A Coruña, Bilbao, Castellón, Gijón, Girona, Logroño, Oviedo, Palencia, Salamanca, Santander, Tenerife, Valladolid y Vitoria se incorporan a la edición 2016 y se unen a las ocho ciudades que celebraron el evento en 2015, y que repiten: Barcelona, Madrid, San Sebastián, Pamplona, Murcia, Santiago de Compostela, Valencia y Zaragoza.



La edición 2016 se celebra de forma simultánea del 23 al 25 de mayo en bares de España, Reino Unido, Francia, Italia, Estados Unidos, Australia, Brasil, Canadá, Austria, Alemania, Sudáfrica e Irlanda.



'Pint of Science' es posible en España gracias al trabajo de la Asociación de Divulgación Científica Pint of Science España. El festival cuenta, además, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y La Tecnología (FECYT) y ​la Sociedad Española de Neurociencia (SENC),​entre otras muchas entidades dedicadas a la investigación y promoción de la ciencia.



Esta idea surgió en 2012 cuando los investigadores Michael Motskin y Praveen Paul, del Imperial College de Londres, pusieron en marcha un evento llamado 'Meet the Researchers' (Conoce a los investigadores) en el que llevaron a pacientes afectados de Parkinson y Alzheimer a los laboratorios para ver exactamente qué es lo que se estaba haciendo en la investigación de sus enfermedades.



Tras ese primer éxito, la edición de 2014 incluyó a Irlanda, Francia, Estados Unidos, Suiza y Australia. España se incorporó un año después a Pint of Science.



Acércate a 'Pint of Science' y comparte una cerveza en un bar con algunos de estos científicos y no te pierdas una de estas interesantes charlas. La entrada es gratuita y toda la información sobre qué se hace y dónde en cada ciudad se puede consultar aquí.