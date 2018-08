5 prometedores inventos de jóvenes científicos

Eva Hernández y sus bandas que detectan infecciones vaginales

Todo comenzó cuando, Eva Hernández, vio que muchas mujeres se daban cuenta que tenían una alguna enfermedad ginecológica cuando ya tenían complicaciones o la enfermedad estaba demasiado avanzada. Entonces decidió que debía que hacer algo.

Así es como nació este invento. Se trata de unas bandas que se adhieren a la ropa interior y son capaces de detectar infecciones vaginales, según los niveles de pH y el flujo vaginal. Dependiendo del color, este invento es capaz de detectar las infecciones vaginales más comunes como candidiasis vaginal, tricomoniasis y vaginosis bacteriana.



Fernando Ávila y el robot que diagnostica tumores



Fernando Ávila es un joven científico y creador de un gran invento revolucionario: EndroDrone, un robot que es capaz de detectar tumores en el aparto digestivo sin necesidad de extraer tejidos y tratando de reducir al máximo fallo humano.



La endoscopia, considerado el mejor método para detectar tumores cancerígenos en el aparato digestivo, no es infalible, depende en gran medida de la experiencia de un especialista que analiza las imágenes que se muestran en una pantalla durante el proceso.



Con este invento, gracias a unos sensores, hechos de fibra óptica, se obtiene información más completa del colon gracias a que iluminan directamente el tejido, esa luz penetra, rebota en la pared del colón y vuelve a salir.



Steve Ramírez y sus estudios sobre los recuerdos



En 2013, Steve Ramírez fue partícipe de un gran hito científico en el campo de la neurociencia: consiguió implantar recuerdos falsos en el cerebro de ratones. Así, empezó a centrarse en este campo porque quería ayudar a todas esas personas que sufren problemas de ansiedad y depresión.



En la actualidad, está centrado en llegar a ser capaz de borrar recuerdos negativos o implantar recuerdos positivos en ratones que tienen ciertos síntomas de depresión, estrés o ansiedad.



"Lo que queremos es que una vez se desarrolle la tecnología podamos tener alternativas para curar la depresión a través de la reactivación de recuerdos positivos en los pacientes" o aliviar el desorden del estrés postraumático al eliminar los recuerdos dolorosos subyacentes, indica.



Juan Gallo y el algoritmo para detectar infecciones



Este joven científico ha desarrollado nuevas pruebas de diagnóstico para la detección rápida y temprana de diferentes microorganismos, que pueden causar infecciones en las personas, a través de la bioinformática.



"En mi estancia en el Instituto de Tecnología de Georgia (Georgia Institute of Technology), en Estados Unidos, desarrollamos un algoritmo que nos permite encontrar regiones genómicas que nos sirvan para el desarrollo de nuevas pruebas de diagnóstico por métodos moleculares en el laboratorio", ha explicado.



Luciana Tenorio y la estructura para vivir en Marte



"El mayor problema que tenemos en la actualidad para llegar a Marte no es tanto la tecnología sino cómo sobrevivir a la radiación", ha explicado."Por eso pensé, si vamos a llevar una tripulación a Marte para que sobreviva, el diseño tiene que intervenir en algún momento y me propuse solucionar el problema de la radiación", ha explciado la joven en una reciente entrevista.



Así, inventó una estructura para aislar los rayos ultravioletas. La creó en su Perú natal y fue puesta a prueba por la organización Mars Society en el desierto de Utah, en Estados Unidos, donde la organización sin fines de lucro promueve la investigación sobre la exploración de Marte. Para su estructura, Luciana utilizó aluminio y una tela hecha de algas para controlar la radiación, cuenta.