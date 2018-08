Los rectores alertan de la pérdida de talento debido a la poca financiación en I+D+i

Durante el XXIII Foro Anual Club Excelencia en Gestión, Manuel López, presidente de la Conferencia de Rectores (CRUE), ha explicado que el ajuste financiero sufrido por el sistema universitario ha sido "enorme" y, además del deterioro general en las infraestructuras, ha tenido un efecto "negativo" sobre el talento y su potencial investigador.



Ha asegurado que España ocupa una buena posición internacional como productor científico pero que ello no se refleja en la transferencia tecnológica por los problemas de financiación.



"El efecto negativo que se está produciendo de forma preocupante es la pérdida de talento por la disuasión de algunos a iniciar la carrera investigadora" o de volver a España los investigadores que están fuera, ha resaltado.



A su juicio, la universidad española representa a las dos terceras partes de la actividad científica del país y, aunque las consecuencias de la falta de financiación todavía no son "irreversibles", se necesita un repunte de dicha financiación en I+D+i.



Además ha comentado que ve como "elemento positivo" que los investigadores decidan irse al extranjero tras acabar sus estudios, una decisión más usual entre ingenieros y médicos. Aunque ha recalcado que el problema sería que "no pudieran volver cuando quisieran".



Manuel López también ha mostrado su preocupación por la alta tasa de desempleo juvenil como consecuencia de la crisis, que también afecta a los universitarios y provoca el "desánimo" de las nuevas generaciones.



Por su parte, José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, ha destacado que la reforma más importante se ha producido en la gente al entender que no era buena "la euforia generalizada artificial de la precrisis"; ha abogado por la necesidad de que los empresarios entiendan el importante papel de la internacionalización y la competitividad.



José García Carrión, presidente de J. García Carrión, ha preferido referirse a la crisis como "cambio de era", ha criticado que las comunidades autónomas no hayan hecho "los deberes" en cuanto a hacer reformas como el Gobierno central y ha comentado la necesidad de acabar con el fraude fiscal.



Por su lado, el exministro de Trabajo y Asuntos Sociales Manuel Pimentel ha avisado del "peligro del populismo" en tiempo electoral y su efecto negativo para la economía de un país.