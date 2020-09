El seguimiento de las mujeres que han superado un cáncer de mama 'sobrecarga' los hospitales

Un 90% de mujeres vencen la batalla contra el cáncer de mama pero se deben realizar revisionantes cada seis meses.



La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) pide formar a los médicos de los centros de salud para que sean ellos los que se encarguen del seguimiento médico de las personas que han padecido y superado un cáncer de mama, y no los hospitales que son los que se encargan actualmente.

El aumento de casos de cáncer de mama y la mayor supervivencia de las pacientes hace que su seguimiento esté generando una "sobrecarga imposible de asumir" en losservicios de Oncología de los hospitales.

"En Oncología es imposible de atender, hay que implicar más a la Atención Primaria", ha aseverado el presidente de SEOM, Miguel Martín, durante la presentación del manifiesto de la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) con motivo del Día Internacional de este tumor que se celebra el próximo miércoles 19 de octubre.



En nuestro país, se detectan, cada año, entre 25.000 y 27.000 nuevos casos de cáncer de mama pero, gracias a los avances en el diagnóstico y tratamiento, un 80% consiguen curarse.



Después de cinco años, a estas mujeres se les considera largas supervivientes pero, los médicos deben llevar un seguimiento sobre su estado de salud continuado para evitar posibles recaídas.



"La tasa de recaída no es muy alta pero todavía existe, y también pueden aparecer nuevos tumores en otras zonas del cuerpo", ha explicado Martín, que igualmente reconoce que algunos de los tratamientos empleados, como la quimioterapia, la radioterapia o la terapia hormonal, pueden dejar efectos secundarios tardíos o comorbilidades que es necesario vigilar.



Los expertos explican que, en la mayoría de los caos, los oncólogos están más centrados en atender a pacientes que comienzan a desarrolalr un tumot y no tanto en el segumiento tras haber superado esta enfermedad.



Por todo ello, piden a las autoridades sanitarias que busquen otras alternativas y que el seguimiento de estas mujeres se traslade a la Atención Primaria. El seguimiento de las supervivientes al cáncer de mama "sobrecarga" los hospitales.



"Es un reto pero es factible", ha añadido Agustí Barnadas, vicepresidente del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM), que admite que actualmente estos profesionales "probablemente" no tengan la formación suficiente para un correcto seguimiento de estas mujeres.



Así, los expertos dan dos posibles soluciones antes este problema, por un lado, que los médicos de familia rotaran un tiempo por los servicios oncológicos y por otro lado, crear la figura del 'oncólogo de enlace' que se centraría en pasar consulta, en determinados días, en Atención Primaria, algo que ya se ha puesto en marcha en algunos centros de la Comunidad Valenciana pero que, todavía, no se ha desarrollado del todo.