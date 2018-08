Sociedades científicas y pacientes reclaman un plan nacional para el asma

El asma es una enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias que afecta cada vez con más frecuencia a más personas en todo el mundo. En concreto, en España afecta al 5% de la población adulta y al 10% de la población infantil.



Por eso y con el objetivo de mejorar la calidad de vida de todas esas personas, se ha publicado la cuarta edición de la Guía Española para el Manejo del Asma.



13 sociedades científicas han presentado la actualización de la Guía Española para combatir esta enfermedad con la que cada día conviven 300 millones de personas en todo el mundo.

Se trata de un consenso de 101 expertos en esta patología que representan a 13 sociedades científicas (GRAP, SEAIC, SEFAC, SEFC, SEICAP, SEMERGEN, SEMES, semFYC, SEMG, SENP, SEORL, SEPAR y SEPEAP) y la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Respiratorias (FENAER) cuyo objetivo principal y primordial es incrementar la formación de profesionales sanitarios que sean capaces de atender a personas que padecen esta enfermedad.



"Además de la necesaria actualización del contenido científico, se han incorporado 3 nuevos capítulos con respecto a la última edición, de 2009: Asma y EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), Asma grave no controlada y Plan de difusión y de implementación (de GEMA)", ha señalado el doctor Vicente Plaza, coordinador del Comité Ejecutivo de la GEMA y jefe del Servicio de Neumología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.



Otro aspecto nuevo de esta guía está relacionado con el asma grave no controlado, que se estima afecta a cerca del 4% de la población asmática y se asocia a un mayor consumo de recursos económicos en comparación con los casos moderados o leves.



El doctor Santiago Quirce, coordinador representante de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) y jefe del Servicio de Alergología del Hospital Universitario La Paz, de Madrid, ha pedido a la Administración Sanitaria "el desarrollo de un Plan Nacional para el Asma, la creación de más consultas monográficas de AGNC en el Sistema Nacional de Salud y la mejora de la educación y el conocimiento sobre esta enfermedad".



En relación con esta nueva edición de la guía GEMA 4.0 se ha rediseñado la página web, se ha evolucionado y modernizado el logotipo y se ha realizado un cambio en la denominación del documento, que deja la puerta abierta a sucesivas actualizaciones on line (4.1, 4.2, etc.). Ser puede encontrar toda la información en la página oficial del proyecto.



Además, pediatras alergólogos piden más investigación para tratar, más en concreto, el asma infantil con nuevas herramientas que permitan aclarar las causas concretas de esta enfermedad y encontrar el tratamiento más adecuado para cada caso.