La investigación sobre el páncreas de Francisco Real, jefe de grupo en el CNIO y CIBERON, premio a la 'Mejor publicación biomédica del año'

IV EDICIÓN | PREMIOS CONSTANTES Y VITALES

La investigación “Transcriptional Regulation by NR5A2 links differentiation and inflammation in the pancreas” recibe el Premio a la Mejor Publicación biomédica del año por descubrir que las células sanas del páncreas mantienen reprimida la inflamación de forma activa. Francisco Real, jefe de Grupo de Carcinogénesis Epitelial del CNIO, y jefe de Grupo del Ciber de Cáncer (CIBERONC), es el autor principal de esta investigación.