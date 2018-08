Un cuerpo no puede vivir sin cerebro y un país no puede vivir sin sus mejores cerebros, así comienza el spot de lanzamiento de la primera campaña de Responsabilidad Corporativa de laSexta. La iniciativa nace para evitar que nuestros investigadores se vayan al no encontrar apoyo. Debemos evitar esa fuga de talento porque sin Ciencia no hay futuro, hay que seguir investigando para combatir enfermedades que hoy son incurables. Por eso ponemos en marcha 'Constantes y Vitales', un proyecto para impulsar la prevención e investigación médica en nuestro país.

La primera acción que desarrollará Constantes y Vitales se centrará en el apoyo a los investigadores y a poner en valor el trabajo que realizan con la intención de denunciar y frenar la fuga de talento.

Desde los programas de actualidad de la cadena como laSexta Columna, laSexta Noticias o Más vale tarde, entre otros, se dará visibilidad a temas relacionados con la campaña.

Constantes y Vitales nace con el objetivo de apoyar y fortalecer la investigación médica de calidad y la prevención en salud, mediante la puesta en marcha de iniciativas de sensibilización que contribuyan, entre otros asuntos, a poner en valor la figura del investigador, a evitar la fuga de talento y a difundir consejos que sirvan como herramientas eficaces de prevención en salud para la sociedad.

En laSexta queremos ser 'Constantes y Vitales y queremos que vosotros también, por eso os invitamos a formar parte de nuestro movimiento en las redes sociales oficiales de la campaña @constanteyvital en Twitter y la página Constantes y Vitales de FacebooK.