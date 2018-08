¿Cuánta más gente accede a la música en Internet más difícil es rentabilizar el éxito?

Jean-Michel Jarre, Oriol Bonet y Xuso Jones han debatido sobre ello.

Oriol Bonet considera que Internet es una herramienta más y, al final, depende de lo que haga el artista, "un fan va a donde tú le digas que tiene que ir, pero cuando llega a ese sitio le tienes que aportar valor".

Hasta hace unos años eran las discográficas las que mandan y las que decían lo que se iba a vender o no, y por ello muchos músicos no han podido lanzar sus proyectos discográficos adelante, ha explicado el batería de 'Love of lesbian'. Pero, "hoy en día quién tiene el poder es el fan", por lo tanto, considera que "no nos tiene que importar compartir contenidos".

Por ello considera que es esencial crear contenidos añadidos y que los fans encuentren música así como otrosm productos y servicios o cosasd exclusivas, descuentos. "Hay que ofrecer algo más" Cree que si no es el artista el que comparte el contenido, lo compartirá otro.

Jean-Michel Jarre ha explicado que Internet y las nuevas tecnologías, en general son buenas para cualquier artista, pero que todo eso tiene límites "Con tu música, puedes hacer vídeos o subir otros contenidos", pero hay otros músicos que no necesitan eso que solo quieren cantar o tocar sus temas y no tienen la necesidad de compartir todo , considera el artista.

Pero que desde el punto de vista económico y en la actualidad si que es bueno compartir ese contenido y llegar con tu música a cualquier país del mundo pero, siempre con precaución porque afirma que tampoco hay que compartirlo todo. Además ha dicho que su objetivo es soprender a sus fans.

Por su parte, Xuso Jones ha afirmado que para él Internet ha sido una herramienta fundamental para el desarrollo de su carrera, aunque siempre ha tenido el apoyo de su discográfica. El cantante subió una vídeo viral a Internet que tuvo más de 7 millones de visitas pero sin sin la discográfica no hubiera sido posible. "Es fundamental que un equipo confíe en tí y en lo que estás hac8iendo", ha afirmado.