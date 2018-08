¿Qué le parece al músico que el fan sólo escuche un single y no se empape del disco completo?

Oriol Bonet ha explicado que hay a gente que le encanta escuchar el disco entero y hay a otros que les gusta solo escuchar una o dos canciones, aunque considera que el objetivo de un cantante al crear un álbum es contar una historia entre canción y canción. "Esa es la parte que no es tan positiva de la forma de consumo actual de la música".



Xuso Jones ha afirmado que "yo siempre he pensado en el formato album", ha explicado el cantante que comenzó en el mundo de la música no con el objetivo de lanzar solo una canción, si no mucho y vivir de eso.



"Si eres fan de la música tienes que tener el disco completo", por lo menos para mi, ha explicado Xuxo Jones. El cantante ha explicado que además de las canciones, en el álbum tienes los agradecimientos, las letras...considera que son muchas cosas, porque un disco lo componen muchas cosas y tiene forma gracias muchas personas.



Por su parte, Jean-Michel Jarre considera que tener el álbum es fundamental y necesario. "A todos nos gusta la magia del disco". El artista considera que es bueno comprar el disco, abrirlo, escucharlo...y eso con una canción que se escucha a través de Internet.

También ha explicado que no está en contra de que en Internet se pueda escuchar una canción tras otra pero que existe un nuevo modelo de negocio y hay que ser conscientes.

"Si esres fan de un artista, te gusta conocer la historia que hay detrás de esa canción o de ese artista", y eso Internet no te lo permite, ha explicado.