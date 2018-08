Para combatir la piratería, "lo mejor es que alguien te ayude a cerrar esas webs que ofrecen tu contenido de manera gratuita"

El tamaño de la industria del videojuego es proporcional a la pirateria. Por ejemplo, en Finlandia no entienden que se pueda piratear cualquier obra cultural. Finlandia factura el doble de videojuegos. Allí hay mucha más cultura contra la piratería y de eso tenemos que aprender todos", ha dicho José María Moreno, director general de AEVI.

Respecto a este tema, Arturo Monedero lanza una pregunta al público: "¿Cuántas descargas creéis que hay que tener para estar en el top uno de descargas de pago? 150. Son muy pocas. Para competir con los grandes, tienes que permanecer en ese top uno durante tres meses. En España se descargan muy pocos contenidos de pago", ha expresado Arturo Monedero, socio fundador de Delirum.

"Este es un sector que puede emplear a mucha gente. Además, hay muchos jóvenes con talento que están en paro. Si conseguimos crear una industria fuerte en España, una industria que no permita la piratería, sería mucho mejor. El videojuego es un producto universal. Se puede vender en cualquier lugar. Los productos de pago son una actividad que tenemos que fomentar", ha dicho José María Moreno, director general de AEVI.

"Robar una tienda es mucho mas difícil. El mundo digital no tiene valor porque no es tangible. Es mucho más facil robar en el mundo digital porque no se te ve la cara. Desde casa con el pijama puesto es facilísimo", ha afirmado Yann Fourneau, director de ventas de Gameloft.

Una solución muy buena para la piratería es DENUVO. ¿Funciona? "Es una empresa autriaca de juegos para PC. Esta empresa tiene un sistema de protección, un software, que hace que cada copia del videojuego sea diferente. Los piraras pueden conseguir crackear una copia pero no todas. Aun así, hay una comunidad de piratas chinos que ya han avisado que están a punto de conseguir entrar en Denuvo. Tendremos que esperar a ver que pasa", ha dicho Moreno.

"Lo mejor es que alguien te ayude a cerrar esas webs que ofrecen tu contenido de manera gratuita", ha sentenciado Monedero.