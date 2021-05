Eva García Sáenz de Urturi se alzó con el Premio Planeta 2020 por 'Aquitania' un poderoso thriller histórico que atraviesa un siglo repleto de venganza, incesto y batallas. La periodista y escritora Sandra Barneda quedó como Finalista de este prestigioso galardón con la novela 'Un océano para llegar a ti' una obra tierna y atrevida sobre los secretos familiares y las emociones silenciadas. Si todavía no has tenido la oportunidad de leerlos o si ya lo has hecho, pero quieres conseguir este pack con los dos libros premiados es muy sencillo, solo debes participar en el concurso que te proponemos desde Crea Lectura. A continuación, te explicamos en qué consiste la mecánica para poder participar.

MECÁNICA DEL CONCURSO

Para participar es muy sencillo, solo tienes que seguir estos pasos y podrás conseguir uno de los 3 packs que regalamos. Habrá 3 ganadores y cada uno se llevará un pack con el Ganador y Finalista del Premio Planeta 2020

- Comenta en cualquiera de las redes sociales qué otros libros galardonados por el Premio Planeta te han gustado más y por qué. Si resultas ganador contactaremos a través de las redes sociales para comunicártelo.

¡Es así de fácil! Tienes hasta el próximo 6 de junio para participar.

