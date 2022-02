Fátima Daas es hija de inmigrantes procedente de barrio pobre, lesbiana, musulmana y feminista y esto le ha llevado a recibir numerosas críticas. La autora lleva meses recibiendo opiniones y dando explicaciones. Ser lesbiana y musulmana en Francia ha abierto un debate que para ella no existe. "Es como si tuvieras que elegir entre tu padre o tu madre" señala Daas. Todo surge a raíz de la publicación de su primera novela 'La hija pequeña' en la que mezcla ficción y realidad plasmando la sensación de todas las mujeres que como ella han crecido sintiéndose fuera de lugar.

"Cuando nos construimos con la idea de que lo que somos, lo que deseamos, lo que queremos y lo que amamos no está bien, no es lo normal se crea un sentimiento de culpabilidad y vergüenza" señala Fátima.

Asegura que para ella escribir ha sido toda una liberación a pesar de que incluso en su entorno familiar no ha encontrado todo el apoyo, su padre analfabeto no ha leído la novela y su madre ha preferido no hacerlo: "No la ha comprado y yo no se la he dado. Es un acuerdo" destaca Daas. "Tenemos que tener mucho cuidado y no imponer cosas a personas que no quieren escucharlas."