Matías Prats revela sus gustos literarios: "Soy todo un clásico"

Matías Prats cuenta que está leyendo 'El guardián invisible', perteneciente a la Trilogía del Baztán de Dolores Redondo: "Vi la película y he querido comprobar cómo es el libro. No me está decepcionando en absoluto".

Sin embargo, el presentador revela que su obra favorita es otro: "Soy todo un clásico. Me gusta mucho el mar. La que más me ha marcado es una novela de Herman Melville: Moby-Dick".

Matías Prats continúa la cadena de recomendaciones literarias nominando a Mónica Carrillo. La presentadora y escritora será la próxima en revelar qué libro está leyendo actualmente en una nueva edición del programa Crea Lectura.