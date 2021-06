Raúl Gay nació con una enfermedad rara llamada focomelia, que consiste en que las extremidades, tanto brazos como piernas no se terminan de desarrollar. Al nacer un cura le bautizó y justo después le dio la extrema unción, pero a Raúl aún le quedaba mucha vida por delante y lo ha contado en este libro: 'Retrón'.

'Retrón' es un relato lleno de humor pero sin ocultar la crudeza de la realidad, ya que esta no es una historia de superación, ni de héroes, es la historia de una persona que invierte tiempo, esfuerzo y mucho dinero para vivir lo mejor posible.

"Es una barrera, una defensa. La vida no es todo lo buena que me gustaría, pues me río de ella por no llorar" señala Raúl.

Raúl señala el costo elevado que le supone su vida diaria, comenta que tan solo para salir de casa necesita unas órtesis, una silla de ruedas y una puerta adaptada con un motor, lo que supone ya unos 8.000 o 9.000 euros. Gasto que se le suma a la de ser padre. Raúl es padre de una niña, sin embargo, no puede percibir ninguna ayuda por ello por parte del Estado. "En el colectivo, el discapacitado es siempre 'hijo de' no llega a echar un polvo y a ser padre" afirma Raúl.

Asegura que falta concienciación y sobre todo visibilidad.