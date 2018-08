Más de 25.000 envases recuperados en el Retorna Tour Madrid

El Retorna Tour ha sido todo un éxito en la capital española. La gente se ha concienciado tanto que han llegado a recuperar 25.169 envases en tan sólo 11 días. En la última jornada se han conseguido casi 5.500 envases en 5 horas (más de 1.000 envases por hora).



Con el Sistema de Depósito Devolución y Retorno (SDDR) los envases han desaparecido en el Barrio de Salamanca, según Greenpeace. Una buena inciativa para tener las calles limpias de envases y sin coste alguno para los Ayuntamientos.



Es destacable el comportamiento de la gente, que ha esperado pacientemente su turno, llegando a crear largas colas con el objetivo de dar sus envases.

Al finalizar estos días, la máquina de recuperación de envases estaba organizada con los distintos materiales recuperados debidamente separados y compactos.



Una de las ventajas del SDDR, puesto que no hay mezclas y los residuos dejan de considerarse así y pasan a ser recursos no renovables. Unos recursos que no nos podemos permitir que se desperdicien.



LA EFICACIA DEL SDDR

El SDDR no ha sido sólo un éxito en Madrid, también en otros países. Alcanza unos índices de recuperación del 98% mediante la reutilización de los envases y un reciclaje de altísima calidad.



Un logro económico porque dejamos de despilfarrar recursos, un logro social porque podría llegar a crear muchísimos puestos de trabajo verdes bien remunerados (según un estudio de CCOO se crearían hasta 14.000 nuevos empleos) y un logro ambiental porque reduce la necesidad de extracción de materias primas.



Los primeros diez días de agosto la furgoneta del Retorna Tour estará en Valencia. ¡¡Así que empezad a guardar todos los envases a ver si superamos la cifra de Madrid!!