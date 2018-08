Siete de cada diez españoles tienen en su casa más de un espacio para el reciclaje

Los hogares españoles cuentan actualmente con una media de tres cubos (3,1), aunque el informe detecta diferencias en función del área de residencia y el número de integrantes. Por ejemplo, los espacios destinados al reciclaje tienden a incrementarse en los núcleos urbanos de mayor tamaño, así como en los hogares donde residen dos personas, (3,2). En el otro lado de la balanza, se encuentran los municipios de menos de 5.000 habitantes y aquellos domicilios que cuentan con cinco miembros o más (2,9).



El estudio también analiza los hábitos de reciclaje a nivel regional. En este sentido, los hogares de Euskadi (3,7), Navarra y Catalunya (ambos con 3,5) son los que más espacios habilitan para el reciclaje. Por el contrario, en Galicia (2,6) y Extremadura (2,7) la disposición de cubos es la más baja del país.



Por otro lado, el informe también evalúa los factores que motivan a los ciudadanos a disponer de más espacio en sus hogares para separar correctamente los residuos. El civismo (96,8%), la concienciación ecológica de cara a preservar el planeta para las próximas generaciones (95,7%) y el cuidado del medio ambiente (95,6%) son los principales motivos que les llevan a reciclar.



Este porcentaje va en línea con los datos publicados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) el pasado mes de enero, que manifiesta que el 70% de los españoles separa la basura doméstica por tipo de desecho (orgánico, plástico y papel), mientras que el 77% aseguraba reciclar los envases de vidrio y cartón, el papel y las pilas.



En el lado opuesto, entre las razones que se esgrimen para no reciclar, que se recogen en el Estudio de Hábitos, se encuentra la falta de espacio en sus hogares (17,1%) como principal argumento de los ciudadanos a la hora de no contar con más cubos destinados al reciclaje.



Por tipología de envases, el 68,1% de los encuestados asegura asociar y tirar siempre las botellas, botes o garrafas de plástico en el contenedor amarillo y el 59,4% los briks. Por el contrario, los tapones de corcho (48,3%) y los aerosoles (26,6%) son los productos que menos se asimilan con el contenedor amarillo y, por tanto, los que menos se reciclan.



El estudio, que se ha realizado a una muestra de más de 5.000 personas repartidas de manera proporcional a nivel regional, confirma el trabajo de concienciación y sensibilización que se viene realizando en nuestro país durante las últimas décadas sobre la separación de residuos y la importancia del reciclaje.



“Este estudio refleja el esfuerzo y la concienciación ciudadana como bases fundamentales en la contribución de los españoles al cuidado del medio ambiente a través del reciclaje. Una labor que empieza en nuestros hogares y que nos ha permitido en 2015 reciclar en España 1,3 millones de toneladas de envases domésticos, un 3,3% más que en 2014, evitando que terminaran en los vertederos. Unos datos que nos animan a seguir trabajando, desde la colaboración, la sensibilización y la flexibilidad para dar respuesta a las necesidades y al estilo de vida cambiante de los ciudadanos”, ha asegurado Óscar Martín, consejero delegado de Ecoembes.



En 2015, se reciclaron más de 1,3 millones de toneladas de envases ligeros y envases de cartón y papel en todo el territorio nacional, alcanzando una tasa de reciclado de 74,8%. Gracias a este porcentaje, se evitó la emisión de 1,2 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, que equivale a retirar el 25,8% de los vehículos censados en la ciudad de Madrid. La reducción de gases contaminantes no ha sido el único beneficio que se ha alcanzado a nivel ambiental. En el trascurso de 2015, también se ha evitado el consumo de 4,6 millones de MWh, lo que equivale al gasto anual de energía del 47,5% de los smartphones que hay en España, y de 24,8 millones de metros cúbicos de agua, la cantidad de agua ahorrada durante 2015 es equivalente a las duchas de todos los madrileños durante un mes.