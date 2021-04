¿Hay vida después de la muerte? ¿Por qué tuve que nacer en España en vez de en Noruega? ¿Se drogaba Maradona antes de los partidos? ¿Usan los hombres ropa interior debajo del traje de baño? ¿Qué pasa si me como las legañas de mi gato? ¿Será verdad el calentamiento global? ¿En qué tengo que pensar al meditar? ¿Quién sabe hacer una buena mayonesa?

Preguntas y más preguntas. La vida, por muy absurda que nos parezca, es eso, eternas preguntas. Estas y cientos de miles de cuestiones inverosímiles (y no tanto) han estado flotando en internet en Yahoo Respuestas durante 15 años. Este mes, la plataforma en línea irá bajando la persiana poco a poco hasta su cierre definitivo a principios de mayo.

Dividida en casi una treintena de categorías, desde el arte, la belleza, las ciencias, la educación o el deporte hasta las mascotas, la música, los negocios o la salud, la web de Yahoo nació con la idea de resolver las dudas de los internautas, pero el ser humano es impredecible y lo que tenían que ser preguntas interesantes para ser respondidas por expertos o personas interesadas en el tema, se convirtió en una jaula de grillos, en generador de memes, en la enciclopedia del absurdo. Las respuestas sarcásticas y sin sentido terminaron por colonizar el lugar, y eso quizás ha hecho que durase hasta hoy. Muchos de los participantes entraban a Yahoo Respuestas para echarse unas risas.

La intención de sus creadores era buena: compartir conocimiento. De hecho, una de las características de la plataforma es que ‘premia’ las mejores respuestas, pero no ha podido ser y desde hace al menos una década ha ido cayendo sin compasión. En tiempos de Wikipedia, si quieres saber algo, lo tienes fácil. Y en tiempos de trolls, haters y desparrame, las redes sociales clásicas están más animadas que la web de preguntas y respuestas. A lo largo de estos años ha habido muchas quejas de los usuarios: preguntas que no aparecen en abierto y que nunca pueden ser respondidas, presencia de clones y troles, cancelación de cuentas sin exposición de motivos, uso abusivo del anonimato… y aburrimiento. Los adolescentes y jóvenes han dejado de lado la plataforma y otros proyectos de la compañía, adquirida hace menos de un lustro por Verizon, no han servido para sacar a flote la empresa.

Otras redes sociales de preguntas y respuestas que siguen vivas son Quora, la más parecida a Yahoo! Respuestas; Ask.fm, que permite hacer preguntas desde el anonimato y que ha estado envuelta en la polémica por casos de ciberacoso y falta de control; o Reddit, un lugar de discusión donde los contenidos se pueden votar.

En esta extraña normalidad, el anuncio del cierre de Yahoo Respuestas ha provocado un movimiento de solidaridad y un sentimiento de que algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Así que la web Gizmodo, publicación especializada en tecnología, ha decidido conservar de alguna manera un legado que en breve será arqueología de internet. “Con ayuda de Internet Archive y un poco de código”, aseguran sus responsables, van a crear un archivo automático con más de 84 millones de preguntas enviadas a Yahoo Respuestas. Una cifra nada desdeñable que servirá de memoria colectiva de lo que somos.

Para la historia quedará aquella pregunta de un usuario que casi tiene una década: ¿Podrían hacerme un resumen de la segunda guerra mundial?. Entre las nueve respuestas destacaba esta: “tatatatatatatatatatatatatatatatatatataattata… bom, bom bom bom bom bom bom, tatatatatatatatatatat bom bom bom bom atatatatatatatata hay jueputa. Me dieron, malditos nazis”. Un clásico.