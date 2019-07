¿Cuánto pagamos por estar conectados?

BRECHA DIGITAL

Tenemos el mundo en la palma de la mano. Vivimos a un clic de satisfacer nuestra curiosidad sobre cualquier tema, y tanta inmediatez no nos cuesta a todos igual. No solo hablamos de dinero, estar conectados ha roto esas tertulias en las que discutíamos con amigos una fecha, la participación de un actor en una película, o si existían o no los gamusinos. Ahora todo se resuelve en segundos y asumimos que en las reuniones con amigos hay minutos en los que nadie escucha a nadie.