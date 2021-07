Hasta un 45% de las molestias y dolores musculares están ocasionadas por las cargas excesivas de peso, según los datos recogidos en el I Estudio Fisiocrem - Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) sobre 'Salud muscular en España'.



Una persona no debería cargar de forma prolongada y repetitiva un peso que supere el 10% de su masa corporal, especialmente si tiene antecedentes de dolor muscular. Esto suele representar de media unos 7Kg. Sin embargo, las bolsas de los supermercados están diseñadas para poder llevar entre 10 y 12 kg, lo que supone casi el doble del peso máximo recomendado, por lo que resulta fundamental la realización de actividad física regular que permita disponer de una musculatura fuerte que minimice el riesgo de sufrir dolor muscular.



Para sobrellevar los dolores musculares, muchas personas acuden a las analgésicos. Más de la mitad de los españoles reconoció en el estudio que los utilizaban y un 34% que empleaba sprays o geles para sobrellevar estos dolores. Además, hasta un 55% de los españoles consideran que se debe reducir la cantidad de analgésicos que se emplean.



“Una forma para lograr reducir el uso de estos analgésicos pasa sin duda por un trabajo de divulgación que ayude a entender cuales son las actividades de nuestra vida diaria que predisponen a sufrir dolor y cómo poder evitarlas”, explica Fernando Ramos, presidente de la AEF. Sin embargo, solo un 22% de los españoles reconocen que evitan realizar actividades de riesgo para ello.​



Pocas personas consideran que cargar con pesos excesivos sea una actividad de riesgo para su salud muscular. Por ese motivo, Fisiocrem y la AEF han puesto en marcha una campaña para concienciar a la población sobre este problema.



Carga excesiva de peso: recomendaciones saludables para proteger la salud muscular



Tener una mala postura, elevar una carga excesiva o la distribución inadecuada del peso, son algunos de los gestos cotidianos que pueden dañar los músculos provocando lesiones o molestias. Las cargas más habituales suelen ser el bolso o la mochila, la bolsa de la compra, trasladar ordenadores y libros y cargar con bebes, entre otros. Para evitarlo, Fernando Ramos, presidente de la AEF nos da una serie de recomendaciones para que no supongan una actividad de riesgo para la salud muscular:



1. Cuando tu compra supere los 10 kg utiliza un carro con ruedas empujándolo con las dos manos. También aplicable a las maletas, ahora que empiezan las vacaciones.





2. Para recoger o depositar la carga en el suelo, flexiona las rodillas a la vez que realizas una ligera contracción abdominal. Esto permite estabilizar nuestra espalda de forma fisiológica.





3. Cuando cargues con peso mantén una postura erguida de la espalda con los codos estirados. Se trata de evitar el encogimiento de los hombros para no poner más tensión sobre la región cervical.





4. No sitúes las asas de las bolsas, del bolso o cualquier otro objeto con peso sobre la región del antebrazo o la muñeca ya que comprime estructuras vasculares y nerviosas.





5. Ten cuidado a la hora de sobrecargar la bolsa, mochila o maleta con más peso del recomendado. Tu espalda puede resentirse.





6. El peso ha de repartirse entre los dos brazos, evitando cargar de un único lado. Esto nos obliga a adoptar una postura asimétrica que contribuye a la aparición del dolor muscular.





7. Si vas a acudir a varios comercios, usa las taquillas para depositar las bolsas o deja para el final donde vayas a realizar una compra mayor.​