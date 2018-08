Autovía A-92 con baches peligrosos

Diariamente recorro la autovía A-92 desde Sevilla hasta la altura de Marchena. La autovía, por lo general, no está excesivamente en mal estado, pero hay dos zonas en las que hay unos baches bastante peligrosos. Concretamente en la A-92 sentido creciente, en los kilómetros 39.1 y 44.0. Ambos en el carril derecho. Más de una vez me he llevado un susto pasando por esos sitios, dado que están en curva y el coche se desestabiliza al pasar por los baches (son zonas reasfaltadas y desgastadas del uso). La mayoría de los conductores, si el tráfico lo permite, se pasa al carril izquierdo debido a la peligrosidad de pasar por esas zonas.