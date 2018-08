Badenes puestos por obras en la N-525, en Orense

Habían puesto unos badenes por obras en la N-525, entre Fondo de Cea (San Cristóbal de Cea) y As Lagoas (Piñor), ambos de la provincia de Ourense. Están en el carril que va en dirección hacia As Lagoas. Las obras han terminado y han quitado todos los letreros, sin embargo los badenes siguen allí. La gente no los ve hasta que está encima de ellos, lo que los obliga a frenar bruscamente y supone un peligro. También los había en dirección contraria, pero esos sí que los han retirado. A ver si se puede hacer algo.