Carretera Avilés -Luanco (AS-238) sin finalizar

Desde hace unas 4 semanas circular por esta carretera es muy peligroso, especialmente de noche o con escasa visibilidad, dado que aunque las obras de reasfaltado no han finalizado, el tramo (de unos 5 km) terminado carece de señalización horizontal (no hay limitación de carriles y arcenes).



La empresa adjudicataria no se ha molestado en señalizar temporalmente la misma. Las obras estan paralizadas y todos los usuarios habituales tememos una seria desgracia, dado que se trata de una carretera de por sí peligrosa y, además, parece que "se come la luz", en palabras de vecinos: Más que conducir, adivinamos el trazado. Un serio peligro dado el volumen de tráfico que soporta a diario.